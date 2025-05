Israel intensificará operações militares em Gaza, diz mídia

ROMA, 3 MAI (ANSA) – O gabinete de segurança de Israel teria aprovado neste sábado (3) a expansão das operações militares na Faixa de Gaza.

De acordo com o jornal “Jerusalem Post”, citando fontes familiarizadas com o assunto, as autoridades israelenses ordenaram a retirada de várias brigadas de reserva e mobilizaram a oitava divisão de infantaria.

Já a Defesa Civil de Gaza, controlada pelo Hamas, informou que um ataque das Forças de Defesa de Israel (IDF) em um campo de refugiados de Khan Yunis matou pelo menos 11 pessoas, incluindo três crianças.

Apesar das hostilidades no enclave palestino, o site americano Axios revelou que Estados Unidos, Israel e representantes de uma fundação internacional estão perto de um acordo sobre como retomar as entregas de ajuda humanitária a Gaza.

Segundo fontes mencionadas pelo veículo, o Hamas conseguiu controlar a maior parte do auxílio que entrava no enclave e vendeu parte dela, usando milhões de dólares para pagar os membros do seu braço militar.

Depois que o acordo de trégua fracassou há dois meses, Israel bloqueou todas as entregas de alimentos, água e remédios para Gaza, aprofundando a crise humanitária na região. A suspensão mergulhou o enclave no caos, o que levou a saques generalizados.

O movimento islâmico revelou que quase 60 palestinos morreram de fome desde 7 de outubro de 2023, quando o conflito no Oriente Médio teve início. (ANSA).