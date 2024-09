Israel intensifica ofensiva na fronteira libanesa após bombardeio em Beirute

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2024 - 15:06 Para compartilhar:

Aviões israelenses bombardearam o sul do Líbano neste sábado (21), aumentando os temores de uma guerra total, um dia depois de um bombardeio que matou 37 pessoas, incluindo comandantes do Hezbollah, em um subúrbio de Beirute.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, cancelou sua participação na Assembleia Geral da ONU em Nova York por causa, segundo ele, dos “horríveis massacres israelenses” no Líbano.

O movimento pró-iraniano Hezbollah, um poderoso ator político e militar no Líbano, abriu uma frente na fronteira com Israel há quase um ano, após o início da guerra na Faixa de Gaza, em apoio ao seu aliado islâmico Hamas.

Na Faixa de Gaza, devastada pelo conflito, a Defesa Civil anunciou neste sábado que pelo menos 21 pessoas foram mortas em um bombardeio israelense contra uma escola onde os desabrigados estavam abrigados, mas que, segundo o Exército israelense, era usada como base por “terroristas”.

No norte de Israel, na fronteira com o Líbano, as tensões aumentaram e o tiroteio entre o exército israelense e o Hezbollah, uma ocorrência diária desde o início da guerra de Gaza há quase um ano, se intensificou.

Neste sábado, Israel realizou novos bombardeios no sul do Líbano, um reduto do Hezbollah, alegando ter atingido “milhares de plataformas de lançamento” de foguetes “prontos para serem usados” para disparar contra seu território.

À noite, anunciou outros ataques contra “alvos da organização terrorista Hezbollah no Líbano”, sem dar mais detalhes.

Por sua vez, o movimento libanês disse que havia disparado dezenas de foguetes contra posições militares no norte de Israel, “cerca de 90”, de acordo com o Exército israelense.

– A força de elite do Hezbollah –

O bombardeio de sexta-feira no sul da capital libanesa, que deixou uma enorme cratera, atingiu uma área densamente povoada.

O número de mortos, 37, incluindo três crianças, pode aumentar, pois “os destroços ainda estão sendo retirados” do prédio destruído, de acordo com o Ministério da Saúde.

“Estávamos em casa quando ouvimos um estrondo. Pensamos que a guerra havia começado”, disse à AFP Zeinab, uma dona de casa de 35 anos que pediu para ser identificada apenas pelo nome.

Uma fonte próxima ao Hezbollah disse que o ataque teve como alvo sua força de elite, a unidade Radwan, que estava realizando uma reunião em um porão, acrescentando que 16 de seus membros foram mortos.

O Hezbollah disse que entre os mortos estavam Ibrahim Aqil, chefe da unidade, bem como Ahmed Mahmoud Wahbi, que estava encarregado das operações militares até o início deste ano.

Os EUA estavam oferecendo uma recompensa de 7 milhões de dólares (38 milhões de reais) por informações sobre Ibrahim Aqil, considerado um “membro central” da organização que reivindicou a responsabilidade pelo atentado a bomba contra a embaixada dos EUA em Beirute em 1983, que deixou 63 mortos.

Esse é o terceiro atentado a bomba no subúrbio sul de Beirute reivindicado ou atribuído a Israel desde o início da guerra de Gaza.

A ONU disse que estava “profundamente preocupada” com a situação e conclamou “todas as partes a reduzir a escalada imediatamente” e “mostrar o máximo de contenção”.

A operação de sexta-feira ocorreu após duas ondas de explosões de pagers e walkie-talkies usados por membros do Hezbollah, que entre terça e quarta-feira deixaram 39 pessoas mortas e quase 3.000 feridas em redutos da milícia no Líbano, segundo autoridades.

Israel não comentou os ataques, que ocorreram principalmente na periferia sul de Beirute, bem como no sul e no leste do Líbano, três redutos do Hezbollah.

O chefe do grupo islamista, Hasan Nasrallah, no entanto, culpou o Hezbollah pelas explosões e prometeu “punição justa”.

– Escola que abriga refugiados é bombardeada –

Após o bombardeio de sexta-feira perto de Beirute, o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, disse que a intenção não era provocar “uma ampla escalada na região”.

Até agora, os principais objetivos de Israel têm sido a destruição do Hamas, no poder em Gaza desde 2007, e o retorno dos reféns ainda mantidos no território palestino.

A guerra de Gaza eclodiu em 7 de outubro de 2023, quando combatentes islâmicos mataram 1.205 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses, que inclui reféns mortos ou mortos enquanto estavam em cativeiro em Gaza.

Dos 251 sequestrados durante a incursão islâmica, 97 ainda estão presos em Gaza, embora 33 deles tenham sido declarados mortos pelo exército israelense.

A ofensiva israelense em resposta a essa incursão matou pelo menos 41.391 palestinos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território, que a ONU considera confiáveis.

Na Cidade de Gaza, no norte, a Defesa Civil disse que um bombardeio na escola Al Zaytun C, que abrigava milhares de pessoas deslocadas, matou “21 pessoas, incluindo 13 crianças e seis mulheres”, uma delas grávida.

O exército israelense disse que “realizou um bombardeio contra terroristas que operavam dentro de um centro de comando e controle do Hamas na Cidade de Gaza”.

