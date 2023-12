Israel instalará bombas para inundar os túneis do Hamas com água do mar

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/12/2023 - 4:29 Para compartilhar:

Israel preparou planos para inundar o sistema de túneis do Hamas sob a Faixa de Gaza com água bombeada do Mar Mediterrâneo, um movimento que visa destruir a rede subterrânea de passagens e esconderijos do grupo terrorista e conduzir seus combatentes para cima do solo, de acordo com um relatório divulgado na segunda-feira (4).

Citando autoridades dos EUA, o Wall Street Journal informou que as Forças de Defesa de Israel instalaram no mês passado cinco grandes bombas de água perto do campo de refugiados de al-Shati, na cidade de Gaza, que são capazes de inundar os túneis em semanas, bombeando milhares de metros cúbicos de água por hora.

As autoridades disseram que Israel alertou os EUA sobre o plano no mês passado, mas ainda não decidiu se irá implementá-lo.

O relatório observou que não estava claro se as forças de defesa iriam inundar os túneis antes que todos os reféns que o Hamas e outros grupos terroristas palestinos sequestraram durante o ataque de 7 de outubro no sul de Israel fossem libertados, devido ao aparente risco que representaria para os reféns sendo mantido no subsolo.

De acordo com o relatório, as opiniões na administração Biden foram contraditórias, com alguns responsáveis ​​a expressarem preocupação com o plano israelita, enquanto outros afirmaram que apoiam os esforços de Israel para destruir os túneis e que não há necessariamente qualquer oposição americana.

Entre as preocupações citadas pelo jornal estavam os potenciais danos ao aquífero e ao solo de Gaza, caso a água do mar e substâncias perigosas nos túneis se infiltrassem neles, bem como o possível impacto nas fundações dos edifícios.

“Não temos certeza de quão bem-sucedido será o bombeamento, já que ninguém conhece os detalhes dos túneis e do terreno ao seu redor”, disse uma pessoa familiarizada com o plano ao Wall Street Journal. “É impossível saber se isso será eficaz porque não sabemos como a água do mar será drenada em túneis onde ninguém esteve antes.”

No domingo, as forças de defesa de Israel anunciaram que os soldados descobriram mais de 800 poços de túneis na Faixa de Gaza desde o início da ofensiva terrestre contra o Hamas, que começou no final de outubro, cerca de 500 dos quais já foram destruídos.

Os militares disseram que também destruíram centenas de quilômetros de túneis, além dos poços.

Israel prometeu derrubar o Hamas após os massacres de 7 de Outubro, nos quais terroristas palestinos invadiram a fronteira de Gaza e massacraram cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e fizeram cerca de 240 reféns.

Durante uma trégua de sete dias – que expirou na sexta-feira depois que o Hamas não entregou uma lista de reféns que pretendia libertar e começou a disparar foguetes uma hora antes do término da trégua – o grupo terrorista libertou 105 reféns civis: 81 israelenses, 23 cidadãos tailandeses e um filipino. Acredita-se que 136 reféns permaneçam em Gaza.

Em troca, Israel libertou 210 prisioneiros de segurança palestinos, todos mulheres e menores. Além disso, cerca de 200 camiões, incluindo quatro camiões-cisterna de combustível e quatro camiões-cisterna de gás de cozinha, entravam em Gaza todos os dias.

