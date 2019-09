Israel inicia consultas para escolher novo primeiro-ministro

TEL AVIV, 22 SET (ANSA) – O presidente de Israel, Reuven Rivlin, iniciou neste domingo (22) as consultas com líderes de partidos políticos para decidir o mais rápido possível a comissão para formar o novo governo do país.

Os representantes do partido centrista Azul-Branco, do ex-general Benny Gantz, que conquistou 33 cadeiras das 120 do Parlamento nas eleições legislativas da última terça-feira (17), serão os primeiros. Em seguida, será a vez dos líderes da legenda de direita Likud, do atual premier Benjamin Netanyahu, segundo colocado com 31 assentos. O pleito não teve um vencedor com maioria absoluta e, apesar das alianças, dificilmente Gantz alcançará 61 cadeiras, número que representa a maioria absoluta na Kneset. Rivlin também se encontrará com representantes da aliança de partidos árabes, do partido ultra-prtodoxo Shas e do nacionalista Yisrael Beitenu. As consultas continuarão nesta segunda-feira (23) e uma decisão final deve ser tomada nos próximos dias. (ANSA).