Israel informou aos EUA sobre operações terrestres ‘limitadas’ no Líbano

Israel informou aos Estados Unidos que pretende realizar operações terrestres “limitadas” contra o Hezbollah na fronteira com o Líbano, afirmou o Departamento de Estado nesta segunda-feira (30).

“Eu vi relatos sobre operações terrestres. Tivemos algumas conversas com eles sobre isso; neste momento nos disseram que se tratam de operações limitadas focadas na infraestrutura do Hezbollah perto da fronteira”, disse a jornalistas o porta-voz do departamento, Matthew Miller.

