ROMA, 24 MAI (ANSA) – Poucos minutos depois da decisão do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), que ordenou Israel a suspender sua ofensiva em Rafah, as forças do país fizeram uma série de ataques no campo de Shaboura, no centro da cidade palestina, informou a emissora britânica BBC. (ANSA).