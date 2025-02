Israel garante ‘esforços’ para libertar mais reféns de Gaza esta semana

Israel declarou, nesta terça-feira (18), que os “esforços” continuam para libertar um maior número de reféns israelenses do que o previsto no acordo de trégua com o Hamas, indicaram fontes israelenses e palestinas.

“O primeiro-ministro (Benjamin) Netanyahu está fazendo esforços significativos para a libertação (esta semana) de seis reféns vivos (a serem libertados durante) a primeira fase (da trégua), bem como quatro reféns que não estão vivos”, afirmou uma fonte oficial israelense.

Uma fonte palestina próxima às negociações disse à AFP que “os mediadores apresentaram uma proposta nos últimos dias que prevê o retorno dos corpos de vários prisioneiros israelenses até sexta-feira e um aumento no número” de reféns israelenses vivos a serem trocados na sétima troca de prisioneiros da trégua no sábado.

Negociada sob a mediação do Catar, a trégua entre Hamas e Israel entrou em vigor em 19 de janeiro, após mais de 15 meses de guerra desencadeada pelo movimento islamista palestino.

A primeira fase da trégua deve terminar em 1º de março e permitir a libertação de 33 reféns de Gaza em troca de mais de 1.900 palestinos detidos em Israel.

As primeiras seis trocas resultaram na libertação de 19 reféns israelenses contra mais de mil palestinos detidos.

As negociações sobre a segunda fase, que deve entrar em vigor em 2 de março, começarão “esta semana”, afirmou o ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar.

“Ontem à noite tivemos uma reunião do gabinete de segurança. Decidimos iniciar as negociações sobre a segunda fase (da trégua). Vão acontecer esta semana”, declarou Saar em uma entrevista coletiva em Jerusalém.

Segundo o calendário inicial, as conversações deveriam ter começado em 3 de fevereiro.

