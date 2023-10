Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/10/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 10 OUT (ANSA) – O Ministério da Educação de Israel determinou o fechamento de todas as escolas do país na próxima quarta-feira (11), em decorrência da escalada do conflito com o grupo fundamentalista palestino Hamas “Após uma avaliação da situação de segurança feita pelo Comando da Frente Interna, o Ministério da Educação anunciou que amanhã não haverá escola em todo o país”, anunciou o governo. (ANSA).

