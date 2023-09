Israel fecha passagem de Erez e ONG denuncia ‘castigo coletivo’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/09/2023 - 15:34 Compartilhe

Milhares de trabalhadores palestinos viram-se afetados, nesta terça-feira (19), pelo fechamento da passagem de Erez entre Israel e Faixa de Gaza, uma decisão que uma ONG israelense condenou como um “castigo coletivo”.

Única passagem que permite aos palestinos que contam com uma permissão circular entre Israel e Faixa de Gaza, Erez foi fechada pelas autoridades israelenses no domingo por ocasião do ano novo judaico (Rosh Hashanah). Os israelenses haviam assinalado que a passagem seria reaberta na manhã de segunda.

Contudo, no domingo à noite, uma dependência do Ministério da Defesa de Israel encarregada do assunto, denominada Cogat, anunciou que a reabertura seria adiada “por 24 horas”, sob reserva de uma “avaliação da situação de segurança”.

O Cogat anunciou hoje que a passagem seguirá “fechada para os trabalhadores de Gaza” nesta terça-feira.

Apenas as pessoas com problemas de saúde que necessitam de tratamento não disponível em Gaza podem atravessar para Israel.

O prolongamento do fechamento da passagem de Erez ocorre após vários enfrentamentos nos últimos dias entre jovens palestinos e soldados israelenses.

A Faixa de Gaza, território palestino pequeno e pobre, está submetida a um bloqueio israelense desde que o movimento islamista Hamas tomou o poder ali em 2007.

