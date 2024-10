Israel faz ataque mais violento a Líbano desde início da guerra

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/10/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 24 OUT (ANSA) – Uma série de ataques aéreos israelenses no Líbano, considerados os mais violentos na região desde o início da guerra no Oriente Médio, deixou ao menos um morto e cinco feridos, incluindo uma criança, nesta quinta-feira (24).

Segundo a mídia libanesa, ao menos 17 ataques aéreos israelenses foram registrados na periferia sul de Beirute, sendo que um deles atingiu o escritório da emissora pró-iraniana Al-Mayadeen.

Relatos preliminares indicam que a sede do canal de TV, próximo ao grupo xiita Hezbollah, estava vazia desde o início do conflito e, portanto, ninguém foi afetado.

Inclusive, antes da ofensiva, um porta-voz militar de Israel emitiu avisos para todos os cidadãos evacuarem a região.

Apesar disso, uma pessoa foi morta e outras cinco ficaram feridas, incluindo uma criança que foi hospitalizada em estado grave, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.

A ofensiva israelense no Líbano tem como objetivo atingir o Hezbollah e começou há cerca de um mês. Neste período, a maior parte do alto comando do grupo xiita foi eliminada, incluindo o líder Hassan Nasrallah, morto em um bombardeio em Beirute.

No total, o balanço dos ataques no Líbano já soma mais de 2 mil mortos, incluindo mais de 100 crianças. (ANSA).