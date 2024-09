Israel executa ‘atualmente’ operações terrestres ‘limitadas’ no Líbano, diz EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/09/2024 - 16:50 Para compartilhar:

Israel executa “atualmente” operações terrestres “limitadas” contra o Hezbollah no sul do Líbano, perto da fronteira, informou o Departamento de Estado americano nesta segunda-feira (30).

“Fomos informados que atualmente executam o que dizem que são operações limitadas contra infraestruturas do Hezbollah perto da fronteira”, disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

“Temos mantido conversas com eles sobre estas operações, mas o calendário, o objetivo, o ritmo destas operações (…) Deixemos que sejam eles os que falem”, disse.

O porta-voz se negou a dar detalhes das conversas e deixou que Israel “fale de suas operações militares”.

Anteriormente, o presidente americano, Joe Biden, deu a entender que se opõe às operações israelenses no Líbano e pediu um cessar-fogo em meio a uma tensão extrema depois que Israel matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Washington reagiu com satisfação à notícia da morte do líder do Hezbollah. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, disse, nesta segunda, que o mundo está “mais seguro sem ele”, embora tenha pedido uma desescalada e uma solução diplomática no Líbano.

