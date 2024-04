++ Israel está perdendo guerra midiática, diz Trump ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/04/2024 - 20:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 4 ABR (ANSA) – O ex-presidente americano Donald Trump, candidato pelo Partido Republicano a voltar ao cargo, afirmou nesta quinta-feira (4) que Israel “está perdendo a guerra de relações públicas”.

“Estão perdendo feio. Mas eles precisam terminar o que começaram, e precisam terminar rápido”, disse.

“Eles estão liberando os vídeos mais horríveis e terríveis dos prédios desabando. E as pessoas imaginam que há muitas pessoas nesses prédios e não gostam disso. Parem com isso e voltemos à paz e paremos de matar pessoas… Eles precisam fazer isso. Acabem com isso e acabem rápido, porque precisamos voltar à normalidade e à paz”, disse Trump. (ANSA).

