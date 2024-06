Israel está no caminho para a destruição, afirma líder supremo do Irã

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 6:37 Para compartilhar:

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, declarou nesta segunda-feira que Israel está “no caminho” para a “destruição” e felicitou o movimento islamista palestino Hamas pelo ataque de 7 de outubro, que aconteceu “na hora certa”.

O ataque contra Israel, que iniciou a guerra na Faixa de Gaza, “foi um golpe decisivo para o regime sionista” e o deixou “no caminho que levará à destruição do regime”, declarou Khamenei.

“Aconteceu na hora certa”, acrescentou. “Não posso fingir que seus idealizadores sabiam o excelente trabalho que estavam fazendo. Mas o fato é que foi o que fizeram”.

A guerra começou em 7 de outubro, quando milicianos do Hamas mataram 1.189 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Os milicianos também sequestraram 252 pessoas. Israel afirma que 121 continuam em cativeiro em Gaza, incluindo 37 que morreram.

Em resposta, Israel prometeu “aniquilar” o Hamas e iniciou uma ofensiva aérea e terrestre que deixou 36.439 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo movimento islamista.

“O regime sionista está se desintegrando gradualmente diante dos olhos dos povos do mundo. Mais cedo ou mais tarde, os Estados Unidos terão que retirar seu apoio”, insistiu o aiatolá Khamenei diante de milhares de pessoas reunidas no mausoléu de Khomeini, perto de Teerã.

O Irã, que não reconhece Israel, se apresenta como um dos principais aliados do Hamas, um dos membros do “eixo da resistência”, que reúne os aliados de Teerã no Oriente Médio.

pdm-jri/bfi/sag/zm/fp