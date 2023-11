Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/11/2023 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 28 NOV (ANSA) – Israel não estaria disposto a prolongar a trégua com o grupo fundamentalista islâmico Hamas no Oriente Médio além do próximo domingo (3), informou nesta terça-feira (28) o jornal Haaretz, citando um funcionário familiarizado com as negociações em curso. (ANSA).

