Ansa 14/08/2024 - 16:01

TEL AVIV, 14 AGO (ANSA) – Às vésperas das negociações de Doha, o governo de Israel elaborou e transmitiu uma lista com os nomes dos 33 reféns ainda vivos que, em sua opinião, devem ser libertados na primeira fase do eventual acordo de cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza.

A informação foi divulgada pelo Canal 12, que relatou que Israel deixou claro que insiste em libertar 33 reféns vivos e não soltar apenas 18 pessoas vivas e 15 corpos. (ANSA).