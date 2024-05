Israel encontra corpo de refém brasileiro na Faixa de Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/05/2024 - 8:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 24 MAI (ANSA) – As forças militares de Israel informaram que recuperaram o corpo do brasileiro Michel Nisembaum, que foi levado como refém pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas para a Faixa de Gaza durante o ataque de 7 de outubro.

Os restos mortais de Nisembaum, que tinha 59 anos, e de outras duas pessoas (Hanan Yablonka e Orion Hernández) que também eram mantidas como reféns foram encontrados em Jabalia, no norte do enclave palestino.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, o brasileiro morava em Sderot, nas proximidades de Gaza, e vivia em Israel há pelo menos quatro décadas O exército israelense analisou que Nisembaum teria sido morto durante o massacre de 7 de outubro, mas seu corpo foi levado para a Faixa de Gaza pelos combatentes do Hamas.

“Temos o dever nacional e moral de fazer todo o possível para restaurar vidas e é isso que estamos fazendo. Louvo as forças de segurança que agiram com grande coragem no coração do território inimigo, para retornar os corpos para suas famílias e sepultamento em Israel”, disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Ao todo, o ataque realizado pelo grupo em Israel deixou mais de 1,2 mil mortos e por volta de 250 pessoas foram sequestradas e levadas para o enclave. As autoridades do país dizem que cerca de 100 continuam em poder do Hamas. (ANSA).