Israel encerra ataque a Irã com dois mortos e ‘danos limitados’

TEL AVIV, 26 OUT (ANSA) – As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram neste sábado (26) que concluíram o seu ataque aéreo contra o Irã, em retaliação à ofensiva com mísseis balísticos realizada por Teerã no último dia 1º de outubro.

Em nota, o Exército israelense disse que seu ataque atingiu as instalações de produção de mísseis da República islâmica, conjuntos de mísseis terra-ar e outras capacidades aéreas em diversas regiões do país.

De acordo com a inteligência, aeronaves da Força Aérea de Israel atingiram instalações de fabricação de mísseis usadas para produzir os mísseis que o Irã lançou contra o país”, acrescentou o comunicado.

Após o lançamento da ofensiva, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conduziu uma reunião com altos funcionários militares e de segurança, informou o porta-voz de seu gabinete.

O encontro ocorreu na base militar de Kirya, em Tel Aviv, e contou com a presença “do ministro da Defesa, do chefe do Estado-Maior do Exército, do chefe da Mossad (inteligência estrangeira) e do chefe do Shin Bet (inteligência interna)”, acrescentou o representante do governo israelense.

Por sua vez, as forças de defesa aérea do Irã confirmaram que o ataque israelense atingiu várias bases militares em Teerã e outras cidades, causando “danos limitados” e deixando dois soldados mortos.

“Este falso regime (Israel) atacou partes de centros militares nas províncias de Teerã, Khuzistão e Ilam”, afirmou em uma nota, acrescentando que o ataque “causou danos limitados”, apesar de ter sido interceptado.

Já a autoridade aeroportuária do Irã anunciou que retomará os voos no espaço aéreo do país.

Segundo a rede Sky News, o governo iraniano informou Israel, através de um intermediário estrangeiro, que não responderá à onda de ataques no seu território. (ANSA).