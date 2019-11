Israel e Jihad Islâmica anunciam cessar-fogo em Gaza

TEL AVIV, 14 NOV (ANSA) – O Exército de Israel confirmou hoje (14) o cessar-fogo com a Jihad Islâmica na Faixa de Gaza, encerrando a operação que levou à morte do comandante militar do grupo palestino, Baha Abu al Ata, na última terça-feira (12). Apesar disso, fontes locais relataram o disparo de foguetes e o alerta de sirenes logo pela manhã, horas após da entrada em vigor do cessar-fogo.

O Exército ressaltou que atingiu seus objetivos com “um duro golpe” à Jihad Islâmica e, que, portanto, encerrará a operação “Cintura Negra”. “Agora, o foco será a região norte e as ameaças dos aliados do Irã”, disse um porta-voz militar.

Desde a morte do líder militar da Jihad Islâmica, Israel e a Faixa de Gaza vivenciaram uma escalada de violência e tensão. Ao menos 34 pessoas morreram e 113 ficaram feridas do lado palestino.

Israel fez uma operação aérea na última terça-feira que matou o líder militar da Jihad Islâmica. Em resposta, o grupo palestino lançou 350 foguetes em direção à Israel, que respondeu com novos ataques. (ANSA)