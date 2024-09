Israel e Hezbollah intensificam ataques mútuos

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 22/09/2024 - 10:31 Para compartilhar:

Ao menos três morrem em pesado bombardeio israelense no sul do Líbano. Grupo xiita libanês também ampliou ofensivas, lançando drones e mísseis contra o norte de Israel.Pelo menos três pessoas morreram em um pesado bombardeio israelense contra vários povoados no sul do Líbano, enquanto o grupo xiita libanês Hezbollah também intensificou os ataques com drones e mísseis contra o norte de Israel.

De acordo com informações do Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública do Ministério da Saúde Pública do Líbano divulgadas neste domingo (22/09), as três vítimas morreram entre a noite de sábado e a madrugada de domingo nos vilarejos de Aitaroun, Khiyam e Al Malikiyah, onde também foram registrados pelo menos quatro feridos.

O Hezbollah, aliado do Irã, informou no domingo o "martírio" de dois de seus militantes em ataques israelenses, e identificou seus nomes, sem mais detalhes, por isso acredita-se que eles façam parte das três vítimas anunciadas pelo departamento libanês.

Ofensivas ocorrem após ataque a prédio em Beirut

A formação xiita e Israel intensificaram seus ataques cruzados após o bombardeio israelense de sexta-feira contra um prédio de dez andares onde militantes do Hezbollah estavam reunidos no sul de Beirute, o que causou o colapso do prédio e a morte de pelo menos 45 pessoas, de acordo com uma declaração não definitiva das autoridades de saúde libanesas, incluindo o chefe de operações militares do grupo xiita.

O Hezbollah confirmou a morte de pelo menos 12 de seus militantes no bombardeio, embora tenha relatado em declarações separadas a morte de outros membros do grupo nos últimos dias, sem esclarecer se todos eles foram mortos no mesmo ataque israelense ou em outros ataques israelenses no sul do Líbano.

O grupo xiita libanês reivindicou no domingo a responsabilidade pelo lançamento de "dezenas" de projéteis e drones no norte de Israel, incluindo uma base e uma fábrica industrial militar na área de Haifa, a cerca de 50 quilômetros da fronteira.

O Exército israelense anunciou no domingo que continuava a atacar alvos do Hezbollah no Líbano.

Israel havia bombardeado 290 "alvos" no sul do Líbano até o início da manhã, incluindo baterias de lançadores de foguetes e infraestrutura militar, de acordo com uma declaração militar.

"Golpes que o Hezbollah jamais poderia imaginar"

Também neste domingo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que Israel havia "desferido uma série de golpes no Hezbollah" após uma noite de intensos ataques e disparos transfronteiriços nesta semana no Líbano.

"Nos últimos dias, desferimos uma série de golpes no Hezbollah que ele jamais poderia imaginar. Se o Hezbollah não entendeu a mensagem, garanto que entenderá a mensagem", disse Netanyahu em um comunicado.

"Nenhum país pode tolerar ataques a seus cidadãos, ataques a suas cidades. E nós, o Estado de Israel, também não toleraremos isso", disse ele, prometendo devolver às suas casas os moradores do norte de Israel deslocados por quase um ano de combates.

O ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que as forças israelenses continuarão a perseguir seus objetivos de guerra, que desde o início da semana incluem formalmente o retorno dos moradores do norte às suas casas.

md (EFE, AFP)