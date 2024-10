Israel diz ter matado mais 2 comandantes do Hezbollah no Líbano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/10/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 10 OUT (ANSA) – O Exército de Israel disse ter eliminado na última madrugada dois comandantes do grupo xiita Hezbollah no Líbano.

Segundo as Forças de Defesa Israelenses (IDF), os mortos são Ahmad Moustafa al-Haj Ali, chefe da Frente Houla, divisão responsável por ataques de mísseis contra o país, e Mohammad Ali Hamdan, chefe de um batalhão antitanques em Meiss Ej Jabal, no sul libanês.

Além disso, ataques de Israel destruíram depósitos de armas em Dahieh, subúrbio no sul de Beirute.

O Hezbollah é aliado do Hamas, que trava uma guerra contra Israel na Faixa de Gaza há um ano, e vem trocando hostilidades com o país judeu desde outubro de 2023.

No entanto, há três semanas, Tel Aviv iniciou uma ofensiva para eliminar as capacidades militares do grupo xiita, que perdeu a maior parte de seus comandantes, incluindo o líder Hassan Nasrallah. (ANSA).