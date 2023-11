Israel diz que ‘recebeu uma primeira lista’ de reféns e está ’em contato’ com familiares

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/11/2023 - 12:16 Para compartilhar:

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, indicou nesta quinta-feira (23) que recebeu uma “primeira lista de nomes” de reféns e que entrou em contato com os seus familiares, antes da trégua com o Hamas e da primeira rodada de libertação de reféns que terá início na sexta-feira (24).

“Israel confirma que recebeu uma primeira lista de nomes. Os responsáveis estão verificando os detalhes da lista e estão em contato com todas as famílias”, informou o gabinete de Netanyahu, sem especificar se referia-se a todos os reféns que poderiam ser libertados a qualquer momento durante o processo ou àqueles que poderiam ser libertados na sexta-feira.

