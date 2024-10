Israel diz que pode ter matado Sinwar, líder do Hamas

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 17/10/2024 - 10:43 Para compartilhar:

JERUSALÉM (Reuters) – As Forças Armadas israelenses disseram nesta quinta-feira que podem ter matado o líder do Hamas Yahya Sinwar, após uma operação na Faixa de Gaza que, segundo os militares, teve como alvo três militantes.

“Nesta fase, a identidade dos terroristas não pode ser confirmada”, disseram em um comunicado.

De acordo com os militares, não havia sinais de que reféns estivessem no prédio onde os três militantes foram mortos.

Sinwar, o principal arquiteto do ataque a Israel em 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra de Gaza, foi nomeado líder do Hamas após o assassinato do ex-líder Ismail Haniyeh em Teerã em agosto.

(Reportagem de Tala Ramadan)