Israel diz que os seis reféns recuperados morreram entre 48 e 72 horas antes da autópsia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/09/2024 - 13:08

O Ministério da Saúde de Israel informou que os seis reféns cujas mortes foram anunciadas neste domingo (1º) morreram baleados a uma curta distância entre quinta e sexta-feira, de acordo com os resultados da autópsia.

“Os seis reféns foram mortos por terroristas do Hamas com vários tiros à curta distância”, disse a porta-voz Shira Solomon em comunicado. “De acordo com a perícia, estima-se que a morte dos reféns ocorreu aproximadamente entre 48 e 72 horas antes do procedimento”.

