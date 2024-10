Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/10/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 10 OUT (ANSA) – As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram que realizaram operações em Nagura, próximo a uma base da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), mas disseram que “ordenaram que as forças da ONU na área ficassem em espaços protegidos”.

O Exército israelense ainda explicou que os membros do Hezbollah “operam próximos de áreas civis no sul do Líbano”.

(ANSA).