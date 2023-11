Israel diz que ‘matará’ comandos do Hamas que atirarem de hospitais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2023 - 15:37 Para compartilhar:

Os soldados israelenses vão “matar” combatentes do Hamas “que atirarem de hospitais” na Faixa de Gaza, declarou um porta-voz do Exército nesta sexta-feira (10), depois que bombardeios e tiros mortais atingiram, segundo autoridades palestinas, vários hospitais.

“Se virmos terroristas do Hamas atirando de hospitais, faremos o que temos de fazer (…), vamos matá-los”, disse Richard Hecht aos jornalistas, reconhecendo a “natureza sensível” dessas operações.

“Seria mais fácil que o Hamas abandonasse os hospitais e o demonstrasse claramente”, acrescentou, acusando o movimento islamista palestino de “operar de dentro dos hospitais”.

Hecht também afirmou que o exército israelense “toma todas as precauções possíveis para garantir que não ataca gente com via intravenosa ou ossos quebrados”.

O exército reportou na quinta-feira combates perto do hospital Al Shifa, que tinham como alvo um “centro militar” do Hamas.

Segundo o governo do grupo islamista, treze pessoas morreram e dez ficaram feridas em um bombardeio israelense contra este hospital, o maior de Gaza.

