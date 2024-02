Israel diz que líder do Hamas em Gaza vai de ‘esconderijo em esconderijo’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/02/2024 - 16:29 Para compartilhar:

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou, nesta segunda-feira (5), que o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinuar, vai “de esconderijo em esconderijo” e “não pode se comunicar” com seu entorno.

“Os dirigentes do Hamas, com Yahya Sinuar à frente, estão fugindo. Sinuar vai de esconderijo em esconderijo, é incapaz de se comunicar com seu entorno”, disse Gallant em uma sessão informativa televisionada.

O ministro, que não deu detalhes sobre seu paradeiro, afirmou que o líder islamista não está mais no comando de suas forças porque se ocupa de “sua sobrevivência pessoal”.

Israel acusa Sinuar de ter orquestrado o sangrento ataque do Hamas, em 7 de outubro, que foi o estopim para a guerra.

Nesse dia, combatentes islamistas mataram cerca de 1.160 pessoas em Israel, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva que deixou pelo menos 27.472 mortos na Faixa de Gaza, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa o território palestino.

Nas últimas semanas, as forças israelenses centraram seus ataques em Khan Yunis, cidade natal de Sinuar no sul de Gaza.

Yahya Sinuar se juntou ao Hamas quando o grupo foi fundado, em 1987, quando explodiu a primeira Intifada (o levante contra a ocupação israelense).

O combatente, conhecido por sua discrição, não é visto desde 7 de outubro.

O porta-voz militar israelense Richard Hecht o qualificou de “face do diabo” e o declarou “homem morto”. No entanto, as forças israelenses em Gaza ainda não localizaram nenhum dos principais líderes do Hamas.

As tropas encontraram “material importante” em locais onde Sinuar permaneceu recentemente, declarou Gallant, assegurando que vão continuar perseguindo os milicianos no território palestino.

O Exército “chegará a locais onde ainda não combatemos (…) até o último reduto do Hamas, que é Rafah”, acrescentou.

A cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, perto da fronteira com o Egito, abriga atualmente mais da metade da população do território, deslocada pelos combates.

