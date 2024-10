Israel diz que havia ouro e milhões de dólares em bunker do Hezbollah bombardeado no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/10/2024 - 15:56 Para compartilhar:

O Exército israelense declarou nesta segunda-feira (21) que atacou um bunker do Hezbollah que continha “dezenas de milhões de dólares” como parte de sua ofensiva no Líbano contra os interesses financeiros do movimento islamista libanês.

Um dos “objetivos prioritários” dos “bombardeios de precisão” israelenses era uma “câmara encouraçada subterrânea que continha dezenas de milhões de dólares em espécie e ouro. O dinheiro era utilizado para financiar os ataques do Hezbollah contra Israel”, declarou o porta-voz militar Daniel Hagari.

myl-ds/jd/it/hgs/mb/rpr/ic