O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, neste domingo (11), que seu país vai continuar com a guerra em Gaza, apesar das negociações com o Hamas e do anúncio da libertação do refém israelense-americano Edan Alexander.

“De acordo com a política de Israel, as negociações ocorrerão sob fogo, com o compromisso de alcançar todos os objetivos da guerra”, assinalou o gabinete de Netanyahu em um comunicado.

