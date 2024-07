Israel diz que alvo em ataque a Beirute foi comandante sênior do Hezbollah

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 30/07/2024 - 15:04 Para compartilhar:

JERUSALÉM/BEIRUTE (Reuters) – Os militares israelenses disseram que realizaram um ataque direcionado em Beirute nesta terça-feira contra o comandante do Hezbollah que, segundo eles, foi responsável por um ataque nas Colinas de Golã que matou 12 crianças e adolescentes no fim de semana.

Uma forte explosão foi ouvida e uma nuvem de fumaça pôde ser vista subindo sobre os subúrbios do sul — um reduto do grupo armado libanês Hezbollah — por volta das 19h40 (horário local), disse uma testemunha à Reuters.

“As IDF realizaram um ataque direcionado em Beirute contra o comandante responsável pelo assassinato de crianças em Majdal Shams e pelo assassinato de vários outros civis israelenses”, disseram as Forças de Defesa de Israel em um comunicado.

As IDF disseram que não tinham emitido novas instruções para a defesa civil em Israel após o ataque.

Uma fonte sênior de segurança libanesa disse que a condição do comandante ainda não estava clara.

A agência de notícias nacional estatal do Líbano disse que um ataque israelense teve como alvo a área em torno do Conselho Shura do Hezbollah, no bairro de Haret Hreik, na capital.

Beirute vinha vivendo dias de tensão, antes de um esperado ataque israelense em retaliação a um ataque ao vilarejo druso de Majdal Shams, nas Colinas de Golã ocupadas por Israel, que matou uma dúzia de jovens.

Israel e os Estados Unidos culparam o Hezbollah pelo ataque. O Hezbollah negou a responsabilidade.

(Reportagem de Laila Bassam)