Israel diz que 8 de 33 reféns de 1ª fase de trégua estão mortos

ROMA, 27 JAN (ANSA) – O governo israelense anunciou nesta segunda-feira (27) que oito dos 33 reféns que deveriam ser libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo com o grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza estão mortos.

“As famílias foram informadas da situação de seus parentes”, afirmou o porta-voz do governo israelense, David Mencer, à imprensa, sem fornecer os nomes dos falecidos.

Isso significa que dos 26 reféns que ainda não foram libertados na primeira fase do acordo, apenas 18 estão vivos.

O acordo de trégua, anunciado no início de janeiro após meses de negociações, entrou em vigor no último dia 19, interrompendo mais de 15 meses da guerra desencadeada pelo ataque do Hamas contra o sul de Israel, em 7 de outubro de 2023.

Na primeira fase do tratado, 33 reféns mantidos por militantes em Gaza serão libertados em troca de mais de 1,9 mil palestinos mantidos por Israel.

Sete mulheres israelenses foram libertadas desde o início da trégua – Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag no sábado (25), e Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari no fim de semana anterior -, bem como 290 prisioneiros palestinos.

Segundo uma autoridade do Hamas, citada pela Sky News, o grupo entregou hoje a Israel uma lista com os nomes de 25 reféns que ainda estão vivos. A lista parece corresponder ao número de reféns sobreviventes inicialmente estimado por Israel.

No último domingo (27), o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, já havia anunciado um acordo com o Hamas para a libertação de mais seis reféns, sendo três na quinta-feira (30) e outros três no próximo sábado (1º).

“Após negociações intensas e determinadas, Israel recebeu do Hamas uma lista com a situação de todos os reféns” (vivos ou mortos) que poderiam ser libertados na primeira fase do acordo, informou ele. (ANSA).