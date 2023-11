Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/11/2023 - 13:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 26 NOV (ANSA) – As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram neste domingo (26) que 14 reféns israelenses e três tailandeses estão nas mãos da Cruz Vermelha. As pessoas libertadas pelo Hamas serão transferidas de avião para uma base do país e depois para um hospital. (ANSA).

