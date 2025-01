Israel divulga nomes dos 33 reféns que serão libertados pelo Hamas

O governo de Israel divulgou nomes e fotos dos 33 reféns que devem ser soltos na primeira fase do cessar-fogo, que começou na manhã deste domingo, 19.

No perfil oficial do governo no X (antigo Twitter), administrado pelo Ministério das Relações Exteriores, é possível ver um gráfico com as informações dos reféns que serão soltos. No entanto, não está explícito quantas dessas pessoas nomeadas estão vivas.

Dos 33, 31 foram tirados de Israel em 7 de outubro de 2023. Os outros dois reféns, que devem ser soltos, estão presos desde 2014 e 2015, respectivamente.

Entre os que devem ser libertos estão os dois reféns mais jovens mantidos pelo Hamas – Kfir e Ariel Bibas que, se vivos, possuem 2 e 5 anos, respectivamente.

Também entre os nomeados estão dois israelenses-americanos que presumem estarem vivos: Sagui Dekel-Chen e Keith Siegel, e quatro outros israelenses-americanos confirmados como mortos – Itay Chen, Omer Neutra, Gadi Haggai e Judih Weinstein Haggai – também não estão na lista.

❤️🎗️ We are waiting for each and every one of you. pic.twitter.com/hys5TbvqU8 — Israel ישראל (@Israel) January 19, 2025

Confira a lista completa abaixo:

1. Liri Albag

2. Itzhik Elgarat

3. Karina Ariev

4. Ohad Ben-Ami

5. Ariel Bibas

6. Yarden Bibas

7. Kfir Bibas

8. Shiri Silberman Bibas

9. Agam Berger

10. Romi Gonen

11. Danielle Gilboa

12. Emily Damari

13. Sagui Dekel-Chen

14. Yair Horn

15. Omer Wenkert

16. Alexander (Sasha) Troufanov

17. Arbel Yehud

18. Ohad Yahalomi

19. Eliya Cohen

20. Or Levy

21. Naama Levy

22. Oded Lifshitz

23. Gadi Moshe Moses

24. Avera Mengistu (mantido desde 2014)

25. Shlomo Mansur

26. Keith Siegel

27. Tsahi Idan

28. Ofer Calderón

29. Tal Shoham

30. Doron Steinbrecher

31. Omer Shem-Tov

32. Hisham Al Sayed (mantido desde 2015)

33. Eli Sharabi