Israel dissolve Parlamento e antecipa eleições para abril

TEL AVIV, 25 DEZ (ANSA) – A coalizão do governo de Israel anunciou ontem (24) a decisão de antecipar as eleições para 9 de abril de 2019, cerca de sete meses antes do previsto, que era novembro.

O Parlamento, o Knesset, deve ser dissolvido, dando início às campanhas.

A decisão vem em um momento em que os partidos que formam a base discutem um projeto que fixa novas regras para o serviço militar.

A decisão foi confirmada por fontes próximas ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. No seu quarto mandato, Netanyahu comanda a coalizão que reúne 61 parlamentares do total de 120 do Knesset (parlamento israelense).

O premier iniciará daqui uns dias uma viagem ao Brasil para a posse do futuro presidente, Jair Bolsonaro, em 1 de janeiro. (ANSA)