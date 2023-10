Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/10/2023 - 12:01 Compartilhe

TEL AVIV, 15 OUT (ANSA) – O governo de Israel decidiu reabrir as tubulações de água e retomar o fornecimento no sul de Gaza, após um bloqueio que durou quase uma semana. A informação foi divulgada pelo conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, à imprensa internacional. (ANSA).

