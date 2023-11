Israel confirma trégua em Gaza com o Hamas para extensão de pelo menos 1 dia

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/11/2023 - 5:45 Para compartilhar:

Israel confirmou na manhã de quinta-feira (30) que uma trégua temporária em Gaza se estenderia por pelo menos mais um dia, com oito reféns israelenses supostamente programados para serem libertados, depois que as negociações continuaram até pouco antes do prazo final das 7h (horário de Israel) para o reinício dos combates.

Essa foi a segunda vez que o acordo foi renovado. A pausa, que começou na sexta-feira (24), terminaria na segunda-feira (27), mas acabou sendo prorrogada por mais dois dias após negociações.

Com o novo tratado, a pausa temporária chega ao sétimo dia, com a troca de reféns capturados pelo Hamas por prisioneiros palestinos de Israel. A trégua também permite a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

A extensão do acordo deve permitir que mais reféns sejam libertados pelo Hamas. As vítimas estão sob poder dos terroristas desde o dia 7 de outubro, quando o grupo armado invadiu e lançou um ataque contra Israel, dando início ao conflito.

As Forças de Defesa de Israel afirmaram que o prolongamento da trégua foi possível após os esforços dos mediadores para a libertação dos reféns.

Já o gabinete do primeiro-ministro de Israel afirmou que o país recebeu uma lista de mulheres e crianças que seriam libertadas pelo Hamas, o que permitiu que a pausa fosse estendida.

Os comunicados sobre o acordo foram publicados minutos antes do fim do prazo de cessar-fogo. Tanto Israel quanto Hamas já haviam dito que estavam se preparando para retomar o combate.

Autoridades do Catar disseram que as condições do acordo continuam as mesmas, com a suspensão de hostilidades e entrada de ajuda humanitária para os civis palestinos que vivem em Gaza.

Na quarta-feira (29), o Hamas libertou 16 reféns, enquanto Israel soltou 30 prisioneiros palestinos.

