Israel confirma ter atacado acampamento de refugiados em Gaza para matar líder do Hamas

AFP 31/10/2023 - 16:18

O exército israelense confirmou, nesta terça-feira (31), que bombardeou o campo de refugiados de Jabaliya, na Faixa de Gaza, com a missão – cumprida – de eliminar um comandante do Hamas envolvido no ataque letal de 7 de outubro do movimento islamista palestino contra Israel.

“Sua eliminação foi executada como parte de uma ampla ofensiva contra os terroristas e contra as infraestruturas terroristas do Batalhão Central de Jabaliya, que havia tomado o controle de vários prédios civis da Cidade de Gaza”, informou o exército israelense.

