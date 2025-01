Israel confirma retomada de negociações no Catar para libertação de reféns

O ministro da Defesa de Israel confirmou neste sábado a retomada das negociações indiretas com o Hamas no Catar para obter a libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza desde o ataque do movimento islamita palestino em Israel em 7 de outubro de 2023.

O ministro Israel Katz informou aos pais da refém Liri Albag, que aparece em um vídeo divulgado hoje pelo Hamas, sobre “os esforços em curso para libertar os reféns, principalmente da delegação israelense que viajou ontem para participar das negociações no Catar. O premier Benjamin Netanyahu “deu instruções precisas para continuar as negociações”, acrescentou.

O Hamas, que governa a Faixa de Gaza, havia anunciado ontem a retomada das negociações em Doha para uma trégua no território palestino.

Netanyahu reuniu-se com os parentes de Liri, 19, sequestrada quando cumpria o serviço militar na base de Nahal Oz, sul de Israel.

