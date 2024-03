AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/03/2024 - 16:13 Para compartilhar:

O Exército israelense confirmou nesta terça-feira (26) que matou Marwan Issa, o número 2 do braço armado do movimento islamista palestino Hamas, em um bombardeio.

Issa, “um dos organizadores do massacre de 7 de outubro”, cometido por milicianos islamistas no sul de Israel, foi “eliminado em um bombardeio que realizamos há duas semanas”, indicou o porta-voz do Exército, Daniel Hagari, durante uma coletiva de imprensa.

