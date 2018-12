Israel confirma presença de Netanyahu na posse de Bolsonaro

SÃO PAULO, 27 DEZ (ANSA) – A Embaixada de Israel em Brasília confirmou a presença do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro, após o compromisso ter sido colocado em dúvida por conta da crise política no país judeu.

Segundo a sede diplomática, Netanyahu se reunirá com Bolsonaro nesta sexta-feira (28), no Rio de Janeiro, e participará da cerimônia que inaugurará o mandato do capitão reformado. Havia dúvidas sobre a presença do premier na posse por conta da votação para antecipar as eleições em Israel para 9 de abril, mas o texto acabou sendo aprovado.

Netanyahu é alvo de denúncias de corrupção e também é questionado por aliados ultraortodoxos por conta de um projeto para alistar judeus fundamentalistas nas Forças Armadas. Além disso, perdeu apoio no Parlamento devido à trégua com o Hamas na Faixa de Gaza.

Sua visita ao Brasil deve durar cinco dias e confirmar a aproximação com Bolsonaro, que já prometeu reconhecer Jerusalém como capital de Israel e transferir a embaixada de Tel Aviv para a cidade sagrada. (ANSA)