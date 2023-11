Israel concorda com ‘pausas diárias’ no norte de Gaza, assolado por combates terrestres

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/11/2023 - 23:29 Para compartilhar:

O Exército israelense concordou, na quarta-feira, em realizar “pausas diárias de quatro horas” no norte da Faixa de Gaza para permitir a evacuação de civis presos em meio aos intensos combates entre suas tropas e os milicianos do Hamas.

Israel fará “pausas diárias de quatro horas em áreas específicas no norte da Faixa de Gaza, que serão anunciadas com três horas de antecedência” a partir desta quinta-feira, declarou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby.

Um porta-voz do Exército israelense, Richard Hecht, afirmou que esse acordo não representa uma “mudança” de estratégia. “São pausas táticas locais para ajuda humanitária, limitadas em tempo e área”, assegurou à imprensa.

Nos últimos dias, milhares de palestinos estão fugindo a pé para o sul do território, deixando para trás os bombardeios e combates no norte, onde as tropas israelenses penetraram na Cidade de Gaza.

Lá, combatentes do Hamas, com rifles de assalto e lançadores de granadas, enfrentam os soldados israelenses apoiados por veículos blindados.

O Exército israelense anunciou que havia tomado um importante centro de treinamento do Hamas no campo de refugiados de Jabaliya e que estava dirigindo suas operações no centro da Cidade de Gaza contra os “quartéis centrais de inteligência” do movimento.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu assegurou em uma entrevista à emissora americana Fox News que suas tropas estavam avançando “excepcionalmente bem” em sua ofensiva terrestre.

Israel prometeu “aniquilar o Hamas” em retaliação ao ataque de 7 de outubro, no qual combatentes islamistas mataram 1.400 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 240.

Na Faixa de Gaza, os bombardeios israelenses mataram 10.812 pessoas, principalmente civis, sendo 4.412 crianças, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

Além dos ataques aéreos, as tropas israelenses iniciaram em 27 de outubro uma ofensiva terrestre na qual já perderam 34 soldados.

A ONU estima que um milhão e meio de pessoas foram deslocadas desde o início da guerra no interior do enclave palestino, que é habitado por 2,4 milhões de pessoas.

Segundo o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), centenas de milhares de pessoas ainda estão no norte do território palestino em “uma situação humanitária desastrosa”.

“Não há água, não há banheiros”, disse Umm Alaa al-Hajin em Khan Yunis, no sul do território, após fugir dos bombardeios no norte.

“Conseguimos um pedaço de pão a cada três ou quatro dias e temos que esperar em uma fila por horas”, acrescentou.

Israel negou, no entanto, que haja uma “crise humanitária” em Gaza, embora tenha reconhecido a “situação difícil” da população local.

O enviado especial de ajuda humanitária dos Estados Unidos, David Satterfield, disse que “cerca de 100 caminhões por dia” estão entrando no território agora, mas “é preciso muito mais”.

No hospital Al-Awda de Jabaliya, “os médicos usam lanternas de cabeça”, e os cirurgiões operam “com anestesia local”, afirmou o médico Ahmad Mhanna.

Nesta quinta-feira, uma conferência humanitária organizada pelo presidente Emmanuel Macron em Paris aconteceu, na qual foram prometidos mais de um bilhão de dólares em contribuições para o território palestino.

Durante o evento, a agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA) alertou novamente sobre “o pesadelo que Gaza está enfrentando hoje”, que “mais do que uma crise humanitária, é uma crise da humanidade”.

Em um relatório, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento previu que cerca de 285 mil habitantes de Gaza se juntarão ao milhão e meio de pessoas que viviam na pobreza neste território antes da guerra.

Apesar dos apelos repetidos por um cessar-fogo, o primeiro-ministro Netanyahu enfatizou que não o concederá sem a libertação dos reféns.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou nesta quinta-feira que “não há possibilidade” de um cessar-fogo.

O diretor da CIA, Bill Burns, e seu homólogo do Mossad israelense, David Barnea, estão em Doha para negociar uma possível “pausa humanitária” que incluiria a libertação de reféns e mais ajuda para Gaza, disse um alto funcionário à AFP.

Em sua entrevista à Fox News, Netanyahu também disse que seu objetivo não é “governar” nem “ocupar” a Faixa de Gaza, da qual se retiraram em 2005 após 38 anos de ocupação.

Dias atrás, o presidente defendeu que Israel assumisse “por um período indeterminado a responsabilidade global pela segurança” em Gaza para evitar um ressurgimento do Hamas.

Neste território ocupado por Israel desde 1967, pelo menos 170 palestinos foram mortos pelas mãos de soldados ou colonos judaicos desde 7 de outubro. Nesta quinta-feira, 14 palestinos morreram em Jenin na incursão mais mortal do exército no território desde 2005.

