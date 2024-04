Israel cometeu ‘graves violações dos direitos humanos’ antes de 7 de outubro, afirma Departamento de Estado americano

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 29/04/2024 - 23:59 Para compartilhar:

Cinco unidades das Forças de Defesa de Israel (FDI) cometeram “ graves violações dos direitos humanos ” fora da Faixa de Gaza antes do ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 que matou centenas de pessoas, anunciou o Departamento de Estado americano na segunda-feira (29).

Quatro das unidades das FDI foram “remediadas” por Israel, disse um porta-voz, acrescentando que uma quinta unidade não identificada ainda está sujeita a revisão sobre se os EUA devem impor sanções – incluindo o corte de treino militar, equipamento e outra ajuda.

“Continuamos em consultas e compromissos com o governo de Israel. Eles enviaram informações adicionais no que se refere a essa unidade”, disse o principal porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Vedant Patel, aos repórteres.

De acordo com as Leis Leahy, os EUA estão proibidos de ajudar unidades militares acusadas de violar as leis dos direitos humanos.

Em 19 de Abril, o Secretário de Estado Antony Blinken disse que tinha tomado “determinações” sobre acusações de violações dos direitos humanos na Cisjordânia, desencadeando especulações de que as sanções eram iminentes.

No entanto, em uma carta na semana passada ao presidente da Câmara, Mike Johnson, Blinken revelou que o departamento havia recebido novas informações sobre a quinta unidade, amplamente divulgada como sendo o batalhão Netzah Yehuda – composto principalmente por nacionalistas ultraortodoxos.

Patel enfatizou que o Departamento de Estado não estava preparado para anunciar publicamente quaisquer sanções.

“O governo de Israel apresentou informações adicionais. No momento estamos analisando isso”, disse ele. “Estamos nos envolvendo com eles em um processo e tomaremos uma decisão a partir daí quando o processo for concluído.”

Patel foi tímido quanto ao cronograma dos acontecimentos e quando seria tomada uma decisão final sobre as sanções.

“O padrão de remediação é que estes respectivos países tomem medidas eficazes para responsabilizar a parte responsável perante a justiça. E isso é diferente de país para país”, disse ele.

Patel também sublinhou que o incidente “não tem influência na relação de segurança mais ampla” entre os EUA e Israel.

Os repórteres interrogaram Patel sobre se o próprio Departamento de Estado estava a cumprir as Leis Leahy, dando a Israel uma oportunidade de remediar a situação, forçando o porta-voz a negar que o Estado judeu estivesse a receber “tratamento especial” de Washington.

O batalhão Netzah Yehuda foi acusado de irregularidades na morte do palestino-americano Omar Assad, de 78 anos, que morreu de ataque cardíaco em janeiro de 2022 após sua prisão em um posto de controle militar israelense.

Uma investigação subsequente das FDI concluiu que a morte de Assad foi “um acontecimento grave e infeliz, resultante de uma falha moral e de uma má tomada de decisão por parte dos soldados” que se recusaram a verificar Assad depois de este ter perdido a consciência.

Johnson atacou a administração Biden na semana passada por causa de relatos de que estava ponderando sanções contra a unidade das FDI.

“Ouvimos um boato sobre isso antes de nosso projeto de lei [de ajuda] ser realmente levado para votação na Câmara , quero dizer, horas antes”, disse Johnson ao apresentador de rádio conservador Hugh Hewitt na semana passada, referindo-se a um pacote de US$ 26 bilhões para ajudar Israel e os palestinos.

“E vou lhe contar o que fiz, Hugh, e não faço, acho que sou uma notícia de última hora aqui”, continuou Johnson. “Ninguém sabe disso. Mas liguei imediatamente para a Casa Branca e conversei com Jake Sullivan, e [o secretário de Estado] Tony Blinken estava no exterior no momento.”

“Tenho muita esperança de que eles não tentarão prosseguir com isso. Se o fizerem, interviremos.”

O anúncio do Departamento de Estado foi feito depois que surgiram relatos de que o Tribunal Penal Internacional está considerando cobrar acusações de crimes de guerra contra líderes israelenses pela condução da guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.

“Nesta investigação, a nossa posição é clara”, disse Patel. “Continuamos a acreditar que o TPI não tem jurisdição sobre a situação palestina.”