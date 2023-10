++ Israel cobra ‘condenação clara’ do Vaticano contra Hamas ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/10/2023 - 17:01 Compartilhe

TEL AVIV, 15 OUT (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, cobrou neste domingo (15) uma condenação veemente do Vaticano sobre a ofensiva deflagrada pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas contra o território israelense no último dia 7 de outubro.

A declaração foi dada pelo chanceler israelense durante uma conversa telefônica com o secretário para as Relações com os Estados da Santa Sé, Paul Gallagher.

“Israel espera que o Vaticano emita uma condenação clara e inequívoca das ações terroristas assassinas dos terroristas do Hamas que visaram mulheres, crianças e idosos pela única razão de serem judeus e israelenses”, declarou Cohen. (ANSA).

