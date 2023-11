Israel carece de ‘provas de vida’ dos reféns nas mãos do Hamas em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/11/2023 - 12:02 Para compartilhar:

Israel carece de ‘provas de vida’ dos reféns levados para a Faixa de Gaza pelo movimento islamista palestino Hamas, disse o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, nesta terça-feira (14), após se reunir com a presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em Genebra.

“Até hoje, nenhum dos nossos reféns se encontrou com a Cruz Vermelha (…) não temos nenhuma prova de vida”, disse Cohen em uma coletiva de imprensa na sede da ONU em Genebra, depois de se reunir com a presidente do CICV, Mirjana Spoljaric.

