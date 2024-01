Israel cancela visita de chefe de agência da ONU para palestinos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/01/2024 - 13:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 29 JAN (ANSA) – O governo de Israel anunciou nesta segunda-feira (29) que cancelou uma visita do chefe da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos (Unrwa, em inglês), Philippe Lazzarini, ao país, alegando que “defensores do terrorismo não são bem-vindos”.

“Acabo de cancelar as reuniões do chefe da Unrwa, Philippe Lazzarini, marcadas para quarta-feira em Israel com funcionários do Ministério das relações Exteriores”, anunciou o chanceler israelense, Israel Katz, denunciando que “funcionários da Unrwa participaram do massacre de 7 de outubro” e enfatizando que Lazzarini deveria tirar conclusões e renunciar. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias