Israel bombardeou o Iêmen, segundo fonte oficial

Israel bombardeou o Iêmen nesta segunda-feira (5), confirmou um alto funcionário israelense, depois que rebeldes huthis reportaram ataques aéreos “americano-israelenses” contra Hodeida, no mar Vermelho.

“Sim”, disse o alto funcionário, que pediu o anonimato, ao responder uma pergunta da AFP para confirmar a participação do exército israelense nestes bombardeios, realizados no dia seguinte ao disparo de um míssil contra o aeroporto internacional de Tel Aviv, reivindicado pelos insurgentes, aliados do Irã.

