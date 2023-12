Israel bombardeia sul de Gaza, e Hamas discutirá trégua no Egito

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/12/2023 - 12:29 Para compartilhar:

Israel bombardeou o sul e o centro da Faixa de Gaza nesta sexta-feira (29), enquanto o Egito se prepara para receber uma delegação do movimento islamista palestino Hamas para discutir novas propostas para acabar com a guerra no território palestino sitiado.

O Exército israelense afirmou que suas forças “estão ampliando a operação em Khan Yunis”, no sul de Gaza, e que “eliminaram dezenas de terroristas” em todo o território nas últimas 24 horas.

Imagens da AFPTV mostravam fumaça sobre Rafah, na fronteira sul com o Egito, após novos ataques na manhã desta sexta-feira.

O escritório de direitos humanos da ONU disse que outras 100.000 pessoas deslocadas chegaram à lotada Rafah nos últimos dias, após a intensificação dos combates em torno de Deir al Balah e de Khan Yunis.

Em Deir al Balah, os palestinos chegavam ao hospital Al Aqsa para identificar os corpos de seus familiares.

Do lado de fora, Suhair Nasser chorava enquanto segurava os corpos de seus filhos gêmeos, mortos em uma operação israelense na quinta-feira. “A casa foi bombardeada e destroços caíram sobre as crianças no dia 28 de dezembro, dia do seu aniversário”, disse a mulher aos prantos.

A guerra em Gaza, que começou com os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro, deixou grande parte do norte do território em ruínas, ao mesmo tempo em que os combates se estendem para o sul.

Israel prometeu destruir o Hamas em represália pelo ataque que deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números israelenses. Cerca de 250 pessoas foram levadas como reféns e, no momento, pelo menos metade continua em cativeiro.

A intensa ofensiva aérea e terrestre de Israel deixou pelo menos 21.507 mortos, a maioria mulheres e crianças, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde do Hamas, no poder em Gaza.

Segundo o Exército israelense, 168 de seus soldados morreram na guerra contra esse movimento islamista, classificado como grupo “terrorista” por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

– Pouca comida, “muito cara” –

Nesta sexta-feira, o Exército israelense publicou um novo vídeo mostrando soldados trocando tiros em uma área não especificada de Gaza. Eles são vistos ocupando um pequeno edifício, após verificarem que não havia inimigos em seu interior.

Mais de 80% dos 2,4 milhões de residentes de Gaza foram deslocados, segundo a ONU, e vivem em abrigos superlotados, ou em barracas improvisadas nos arredores de Rafah.

Desde que Israel impôs um cerco total a Gaza, em 9 de outubro, os moradores sofrem com a falta de alimentos, água, combustível e medicamentos, esporadicamente aliviada por caravanas humanitárias que entram, principalmente, pelo Egito.

Nesta sexta, a Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês) afirmou que o Exército israelense disparou ontem contra um de seus comboios de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, sem deixar vítimas.

Esta manhã, moradores e deslocados em Rafah lotaram um mercado para comprar alimentos, incluindo frutas frescas, ovos e carne, transportados de caminhão, do Egito, na noite anterior.

É a primeira vez que ovos e alguns tipos de frutas entram em Gaza procedentes do Egito”, disse o vendedor Muntasser al Shaer.





“Nos mercados falta todo o tipo de fruta. Há alguns tipos de vegetais, mas são muito caros”, acrescentou.

Na manhã desta sexta-feira, o responsável por ajuda humanitária da ONU, Martin Griffiths, denunciou na rede social X “uma situação impossível para a população de Gaza e para quem tenta ajudá-la”.

“Acham que é fácil levar ajuda para Gaza? Pense novamente”, escreveu.

– “Retirada militar completa” –

Uma autoridade do Hamas disse à AFP, sob condição de anonimato, que a delegação prevista para chegar ao Cairo nesta sexta-feira dará a resposta das facções palestinas, “incluindo várias observações” sobre a proposta egípcia, recentemente apresentada a responsáveis desse movimento islamista e de outro grupo armado de Gaza, a Jihad Islâmica.

O Hamas buscará “garantias para uma retirada militar israelense completa” de Gaza, segundo a mesma fonte.

A proposta também prevê um governo palestino de tecnocratas, após conversas envolvendo “todas as facções palestinas”, para governar e reconstruir o território no período pós-guerra.

Diaa Rashwan, chefe dos Serviços de Informação do Egito, disse que o plano “pretende reunir os pontos de vista de todas as partes envolvidas, com o objetivo de acabar com o derramamento de sangue palestino”.

A guerra em Gaza também intensificou as tensões na região.

Quatro pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira em um ataque a um veículo na Cisjordânia ocupada, segundo militares israelenses e os serviços de resgate, acrescentando que o autor foi “neutralizado”.

Pelo menos 315 palestinos foram mortos neste território por soldados e colonos israelenses desde 7 de outubro, segundo uma contagem do Ministério da Saúde da Autoridade Palestina.

Na manhã desta sexta-feira, o Exército israelense informou que atacou “infraestruturas do Hezbollah no sul do Líbano”, de onde este movimento aliado ao Hamas e apoiado pelo Irã dispara contra Israel.





