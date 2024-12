Israel bombardeia instalações militares em Latakia, na costa da Síria, informa OSDH

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/12/2024 - 20:01 Para compartilhar:

Israel bombardeou instalações militares na Síria pertencentes ao exército do presidente deposto Bashar al Assad. Os ataques ocorreram nas províncias costeiras de Latakia e Tartus, afirmou, nesta quarta-feira (11), uma ONG que monitora o conflito no país do Oriente Médio.

“Aviões de combate israelenses realizaram bombardeios aéreos” contra “instalações militares”, incluindo “o porto de Latakia” e depósitos na província vizinha de Tartus, anunciou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

“Os aviões de combate israelenses continuam destruindo o que resta do arsenal militar sírio pelo quarto dia consecutivo desde a queda” de Bashar al Assad, acrescentou a organização, que tem sede no Reino Unido, mas conta com uma extensa rede de informantes na Síria.

