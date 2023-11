Israel bombardeia casa de chefe do Hamas na Faixa de Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/11/2023 - 9:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 16 NOV (ANSA) – Aviões de Israel bombardearam na última madrugada a casa de Ismail Haniyeh, chefe do grupo fundamentalista Hamas, na Faixa de Gaza.

O dirigente máximo do movimento radical islâmico, no entanto, vive há três anos em Doha, no Catar.

Segundo as Forças de Defesa Israelenses (IDF), a residência era “usada como infraestrutura do terror e frequentemente hospedava reuniões de líderes do Hamas para dirigir atos terroristas contra civis e militares” do país judeu.

Ainda de acordo com as IDF, também foi localizado e destruído um depósito de armas da força naval do grupo fundamentalista durante uma operação em Shati, no norte da Faixa de Gaza.

Além disso, os militares de Israel encontraram cinturões e barris explosivos, lança-granadas, mísseis anticarro, equipamentos de comunicações e documentos de inteligência.

(ANSA).

