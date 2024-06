Israel bombardeia campo de refugiados em Gaza no dia em que a guerra completa 8 meses

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/06/2024 - 14:22 Para compartilhar:

As forças israelenses bombardearam nesta sexta-feira (7) vários pontos da Faixa de Gaza, incluindo um campo de refugiados, no dia em que a guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas completa oito meses.

O conflito que começou em 7 de outubro deixou dezenas de milhares de mortos, destruiu grande parte da Faixa de Gaza e forçou o deslocamento da maioria dos 2,4 milhões de habitantes desse território palestino ameaçado pela fome.

Os esforços diplomáticos para alcançar um cessar-fogo parecem estagnados, uma semana após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar um plano atribuído a Israel.

Em uma nova tentativa de promover uma trégua, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajará novamente ao Oriente Médio na próxima semana, anunciou o Departamento de Estado nesta sexta-feira.

Os bombardeios prosseguiram nesta sexta-feira em todo território palestino, governado desde 2007 pelo Hamas.

Em Deir al Balah, no centro da Faixa, seis pessoas morreram e seis ficaram feridas em um ataque com mísseis contra a casa de uma família do campo de refugiados de Al Maghazi, informou uma fonte médica.

Um responsável do Crescente Vermelho palestino, Osama al Kahlut, afirmou que havia “franco-atiradores posicionados em vários edifícios (…) a leste de Deir al Balah” e que “vários feridos foram evacuados da área”.

O Exército israelense “continua suas atividades operacionais nas regiões do leste de Al Bureij e do leste de Deir al Balah”, indicou um comunicado militar.

Também “eliminou dezenas de terroristas, identificou túneis e destruiu infraestruturas terroristas na região” e em Rafah, no sul da Faixa, onde encontraram depósitos ocultos de armas, acrescentou.

Um correspondente da AFP relatou que navios israelenses dispararam projéteis nesta sexta-feira contra casas no porto de Sheikh Ajlin, ao oeste da Cidade de Gaza, no norte do enclave.

– “Base do Hamas” –

As operações militares em Rafah forçaram a fuga de um milhão de palestinos, em sua maioria deslocados de outras regiões, segundo a ONU. A passagem de fronteira dessa cidade com o Egito, essencial para a entrada de ajuda internacional no território cercado, permanece fechada.

O cais temporário construído pelos Estados Unidos em frente ao litoral de Gaza para entregar ajuda, danificado por uma tempestade no final de maio, foi reparado e reinstalado, anunciou o Departamento de Defesa em Washington.

O Chipre, a ilha mediterrânea de onde parte o corredor marítimo, declarou que as obras de reparação “não interromperam o fornecimento programado de ajuda” e que a saída de barcos para Gaza “se tornou uma rotina diária”.

No entanto, a comunidade internacional e as autoridades palestinas insistem que as entregas aéreas ou marítimas são insuficientes e menos eficazes do que os envios por via terrestre.

A guerra atual na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque de comandos do Hamas contra o sul de Israel em 7 de outubro, quando 1.194 pessoas foram assassinadas, civis em sua maioria, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses.

No mesmo dia, 251 pessoas foram tomadas como reféns. Israel afirma que 120 continuam em cativeiro em Gaza, das quais 41 estariam mortas.

Em retaliação, Israel iniciou uma ofensiva que já deixou 36.731 mortos, a maioria civis, segundo o último balanço do Ministério da Saúde de Gaza.

Um hospital na Faixa de Gaza anunciou na quinta-feira a morte de pelo menos 37 pessoas em um bombardeio contra uma escola da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA).

Segundo o Exército israelense, que assumiu a responsabilidade pelo ataque, a escola abrigava uma “base do Hamas”.

“Caças do Exército (…) fizeram um ataque preciso contra base do Hamas situada no interior de uma escola da UNRWA na região de Nuseirat”, indicaram as Forças Armadas.

No campo diplomático, Biden apresentou em 31 de maio uma proposta que prevê, em uma primeira fase, um cessar-fogo de seis semanas acompanhado por uma retirada israelense das áreas densamente habitadas de Gaza, assim como a troca de alguns reféns nas mãos do Hamas por prisioneiros palestinos em Israel.

O Hamas apresentará sua resposta “nos próximos dias”, disse na quinta-feira uma fonte do movimento citada pela emissora Al Qahera News, canal próximo ao serviço de inteligência egípcio.

