Israel bombardeia Beirute pela primeira vez desde cessar-fogo

França diz que bombardeio na capital libanesa viola acordo de trégua. Ataque ocorre após disparos de foguetes contra território israelense.Israel realizou nesta sexta-feira (28/03) um ataque aéreo em Beirute, a capital libanesa, pela primeira vez desde o cessar-fogo que encerrou a guerra entre Israel e o Hezbollah em novembro do ano passado.

O ataque teve como alvo um prédio nos subúrbios ao sul de Beirute e, segundo Israel, foi uma resposta ao disparo de foguetes que teriam sido lançados de território libanês, disseram as Forças de Defesa de Israel (IDF).

A IDF afirmou que tinha como alvo uma instalação de armazenamento de drones pertencente ao grupo armado Hezbollah, apoiado pelo Irã.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano confirmou que "aviões de guerra israelenses atingiram o bairro de Hadath, nos subúrbios do sul de Beirute."

Israel também bombardeou alvos do Hezbollah no sul do país vizinho, disseram os militares israelenses.

Macron diz que ataques a Beirute violam o cessar-fogo

Falando ao lado do presidente libanês Joseph Aoun, que estava visitando Paris, o presidente francês Emmanuel Macron classificou o bombardeio como "inaceitável", e defendeu que tais ataques "fazem o jogo do Hezbollah".

A França faz parte do comitê encarregado de supervisionar o cessar-fogo.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, no entanto, acusou o governo libanês de responsabilidade direta pelo ataque. "Se não houver tranquilidade em Kiryat Shmona e nas comunidades da Galileia, também não haverá tranquilidade em Beirute".

A Coordenadora Especial das Nações Unidas para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, disse que a troca de tiros na fronteira sul na sexta-feira foi "profundamente preocupante".

Hezbollah nega responsabilidade por ataques a Israel

O Hezbollah negou envolvimento em dois ataques com foguetes contra Israel que aconteceram nesta sexta-feira e no último sábado.

O grupo disse que continua comprometido com o acordo de cessar-fogo.

O conflito teve início após o Hezbollah atacar Israel com foguetes e artilharia um dia após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

A agressão se transformou em um conflito mais amplo, com Israel conduzindo uma intensa campanha de bombardeio em Beirute e enviando tropas terrestres.

De acordo com o acordo de cessar-fogo, o exército libanês enviaria mais soldados para o sul, e o Hezbollah retiraria seus combatentes e armas. A trégua também obrigou uma retirada parcial israelense do sul.

gq (DW)